Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falsche Polizeibeamte an Wohnungstür - Senior um sein Geld betrogen

Recklinghausen (ots)

Erneut gaben sich Unbekannte als falsche Polizeibeamte aus und betrogen einen 94-jährigen Senior aus dem Stadtteil Habinghorst um sein Geld. Die zwei Männer gaben sich am Donnerstag (14.30 Uhr) als zivile Kriminalbeamte aus und erklärten dem Mann, das in der Wohnung vorhandene Geld auf Falschgeld überprüfen zu wollen, woraufhin er ihnen Bargeld zur Prüfung überreichte. Anschließend verließen sie die Wohnung in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1. Person: ca. 30-35 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 1,80m groß, dunkler, kurzer Bart, dunkle, kurze Haare, schwarze Jacke, dunkle Hose, akzentfreies Deutsch gesprochen

2. Person: ca. 30-40 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 1,80-1,90m groß, keinen Bart, blonde, kurze Haare, rötliche Wangen, helle, beige Hose, beige Jacke

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111. Tipps der Polizei:

- Sprechen Sie mit älteren Angehörigen und Freunden über das Thema

- Die Polizei ruft Sie nie zuhause an und fragt nach Geld oder Wertgegenständen

- Deponieren Sie niemals Geld oder Wertgegenstände auf Anweisung außerhalb Ihrer Wohnung

- Wenn Betrüger am Telefon sind, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei

- Achten Sie in der Nachbarschaft auf verdächtige Personen. Informieren Sie die Polizei und geben Sie ihre Beobachtungen weiter

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell