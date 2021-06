Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Holle

Hildesheim

PK BAD SALZDETFURTH (LÖ)

Die Polizei ermittelt in Sachen einer Verkehrsunfallflucht in Holle, in der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 2. Hier hatte am Donnerstag, den 17.06.21, gegen 20:00 Uhr, ein 50-jähriger Mann aus Holle, seinen Firmenwagen Audi A4 Avant, am rechten Fahrbahnrand unbeschädigt abgestellt. Als der Holler am Samstagmorgen, gegen 10:50 Uhr, zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel verdreht und auch die Tür an der Stelle leicht beschädigt worden war. Wie die eingesetzten Beamten vor Ort feststellen konnten, muss ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, beim Befahren der Bahnhofstraße aus Richtung Derneburg kommend, gegen den linken Außenspiegel des Audi gestoßen sein. Hierbei entstand dann der Schaden am Spiegel und an der Tür in Höhe von ca. 400,- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen die sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verkehrsteilnehmer geben können, sich telefonisch beim Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden.

