Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verirrtes Reh

RömerbergRömerberg (ots)

29.12.2020, 11:20 Uhr

Ein Reh hatte sich gestern in ein Wohngebiet in Römerberg verlaufen. Anwohner berichteten, dass das Reh seit geraumer Zeit herumirre und einen Weg zurück in die umliegenden Felder suche. Zwei Beamte versuchten sich dem Reh zu nähern, was zunächst misslang, da das Reh immer wieder vor ihnen davonlief. In einer Sackgasse schließlich konnten sie des Rehs habhaft werden und es in ein 200 Meter entfernt liegendes Feld tragen. Dem urbanen Dschungel auf diese Weise entkommen, entfernte sich das Reh augenblicklich.

