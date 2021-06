Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210613-1: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol verursacht - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag (11. Juni) kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad (Roller).

Eine 57-jährige Rollerfahrerin befuhr mit ihrem Roller den Mühlenweg in Wesseling. An der Kreuzung Mühlenweg / Rotdornweg / Schwarzdornweg musste die Rollerfahrerin an der Rotlicht zeigenden Ampel warten. Ein 68-jähriger Autofahrer fuhr aus einer Grundstückseinfahrt rückwärts auf den Mühlenweg. Der Autofahrer übersah dabei die Rollerfahrerin und es kam auf dem Mühlenweg zum Zusammenstoß zwischen Auto und Roller. Der 57-jährigen gelang es, kurz vor der Kollision der beiden Fahrzeuge von ihrem Roller zu steigen. Sie wurde nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 68-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000,-- Euro. (rb)

