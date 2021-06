Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210611-5: Senior bei Verkehrsunfall mit Fahrrad schwer verletzt

Frechen (ots)

Zeugen verständigten am Donnerstag (10. Juni) nach einem Zusammenstoß eines Fahrrads und eines Autos die Polizei. Bei dem Unfall wurde ein 91-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Der Senior fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Herrenrad auf dem Fahrradschutzstreifen auf der Hubert-Prott-Straße in Richtung Breite Straße. In gleicher Richtung war ein 75-jähriger Frechener mit seinem Mercedes unterwegs und wollte an dem Radfahrer vorbeifahren. Nach Zeugenangaben sei der 91-Jährige plötzlich mit seinem Fahrrad nach links in Richtung Fahrbahnmitte gefahren und habe den Schutzstreifen verlassen, so dass es zu einem Zusammenstoß mit der A-Klasse kam. Der 91-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Bei seiner Fahrt trug er keinen Schutzhelm. Rettungskräfte brachten den Senior in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur Sache dauern an. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell