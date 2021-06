Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(war) Am 19.06.2021 gegen 10:30 Uhr ist es auf dem Edeka Parkplatz in Elze (Saaledamm 2) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Führerin eines bislang unbekannten Fahrzeugs hat den dort ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten an der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Eigentümer des Pkw hat bei der Unfallaufnahme angegeben, dass der Verkehrsunfall durch eine namentlich nicht bekannte Zeugin beobachtet wurde.

Diese Zeugin und andere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

