Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Im Wiesengrund 18 (al) In der Zeit vom 12.06.21 ca. 09:30 Uhr bis 18.06.21 ca. 14:30 Uhr haben sich die Grundstückseigentümer im Urlaub befunden. In dieser Zeit muss, anhand der Spurenlage erkennbar, ein unbekanntes Kraftfahrzeug den direkt an der Straße gelegenen Grundstückzaun beschädigt haben. Der Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Wer im genannten Zeitraum verdächtige oder ermittlungsunterstützende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

