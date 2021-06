Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld: Taschendiebstahl auf dem Parkplatz der LIDL-Filiale in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Am 18.06.2021 gegen 09:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der LIDL Filiale in Alfeld (Hannoversche Straße 46, 31061 Alfeld) zu einem Taschendiebstahl. Eine 69-jährige Frau wurde auf dem Parkplatz von einem männlichen Täter mit einem Smartphone abgelenkt. Im Verlauf des Gesprächs näherte sich der Täter sehr nah an die Frau heran. Wenig später stellte die Geschädigte fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Umhängetasche ist. Der männliche Täter südosteuropäischer Herkunft war 170-180cm groß. Er trug eine Jeans, hatte ein rundes Gesicht und dunkelbraune kurze Haare. Das Alter des Täters wird auf 30-40 Jahre geschätzt. Durch die Polizei Alfeld wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181-9116-0 in Verbindung zu setzen.

