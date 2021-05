Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Auspuffanlage inklusive Katalysator und Dieselpartikelfilter

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Burgstemmen (Sti). Am 14.05.2021 stellte ein 57jähriger aus Nordstemmen fest, dass offenbar die komplette Auspuffanlage seines Mercedes Sprinter entwendet wurde. Der weiße Transporter war in dem Zeitraum vom 07.04.2021 bis zum 13.05.2021 in Burgstemmen in der Straße Am Hang abgestellt. Die Auspuffanlage wurde samt Katalysator und dem Dieselpartikelfilter entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

