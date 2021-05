Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (Sti). In dem Zeitraum von 14.05.2021, ca. 16.00 Uhr bis zum 15.05.2021, ca. 19.00 Uhr ist es in der Martin-Luther-Straße in Harsum zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat die Fahrerseite des schwarzen BMW vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden an dem BMW wird durch die eingesetzten Polizeibeamten /-innen auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell