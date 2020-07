Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Brand in Herrenberger Sozialunterkunft fordert ein Todesopfer

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Anwohner meldeten am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr über Notruf eine starke Rauchentwicklung in einer Sozialunterkunft in der Straße "Schießmauer". Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Zimmer der Unterkunft bereits im Vollbrand. Da sich noch mehrere Bewohner im Gebäude befanden, mussten diese von den eintreffenden Polizeibeamten aus dem Haus gebracht werden. Hierbei zogen sich vier Polizeibeamte eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine noch nicht abschließend identifizierte Leiche in dem brennenden Zimmer, bei der es sich den ersten Ermittlungen zufolge wohl um einen 59 Jahre alten Bewohner handeln dürfte. Ein weiterer Bewohner der Unterkunft zog sich bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, eine Rauchgasintoxikation zu. Er wurden vor Ort vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungsfahrzeugen, einem Notarzt, dem organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes sowie mehreren Ortsverbänden im Einsatz war, behandelt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Wehrleuten aus Herrenberg, Kuppingen, Gültstein und Affstätt sowie dem Notfallnachsorgedienst vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde vom Kriminaldauerdienst und Kriminaltechnikern des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 80.000 Euro. Das Gebäude selbst ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Stadt Herrenberg untergebracht.

