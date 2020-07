Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Ehningen: Pkw gerät ins Schleudern und prallt gegen Betongleitwand

Ludwigsburg (ots)

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Audi 100 befuhr am Freitag gegen 17:55 Uhr die BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Ehningen wollte er von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln. Er bemerkte dabei, dass sich auf dieser Spur der Opel Agila einer 25-jährigen befand und brach den Spurwechsel ab. Die Opelfahrerin hatte jedoch schon eine Ausweichbewegung eingeleitet und kam dadurch ins Schleudern. In der Folge driftete sie quer über alle drei Fahrstreifen nach rechts, kollidierte mit der dortigen Betongleitwand und kam im Bereich des Verzögerungsstreifens der Anschlussstelle Ehningen zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Die Fahrerin des Opels wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Opel beläuft sich auf etwa 1.500 EUR.

