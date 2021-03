Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 52 - Düsseldorf - Zwei Frauen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 52 - Düsseldorf - Zwei Frauen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Dienstag, 2. März 2021, 13 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 52 bei Düsseldorf verletzten sich zwei Frauen zum Teil schwer.

Nach jetzigem Stand der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem VW den rechten Fahrstreifen der A 52 in Fahrtrichtung Essen. Bei Rath, im Bereich der dortigen Rechtskurve, bemerkte sie den Pkw (Toyota) einer 43-Jährigen zu spät, welcher mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem rechten Fahrstreifen stand. Der VW prallte auf das stehende Auto. Die 43-Jährige, die noch in ihrem Fahrzeug saß, wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrerin des VW erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell