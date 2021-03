Polizei Düsseldorf

POL-D: Kiosk in Pempelfort überfallen - Täter gestellt - Unterbringung in einer Klinik

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 2. März 2021, 9.30 Uhr

Nach einem Überfall auf einen Kiosk heute Morgen in Pempelfort konnte der mutmaßliche Täter von Zeugen im Nahbereich festgehalten und der Polizei übergeben werden. Der Mann wird voraussichtlich heute nach dem PsychKG in einer Klinik untergebracht.

Zur Tatzeit betrat der Mann den Kiosk an der Marschallstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der Angestellten die Herausgabe des Geldes und von Zigaretten. Danach flüchtete er aus der Trinkhalle. Die Polizei wurde verständigt. Mehrere Funkstreifen riegelten den Bereich zwischen Marienhospital und Duisburger Straße ab. Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, hatte den Täter verfolgt und vor dem Einsteigen in eine Straßenbahn vor dem Marienhospital "gepackt" und sofort der Polizei übergeben. Der Mann wurde für weitere Maßnahmen in das Polizeipräsidium gebracht. 110 Euro Bargeld, wahrscheinlich aus dem Raub stammend, wurde bei ihm sichergestellt. Wegen des Fernbleibens von einem Gerichtstermin liegt gegen ihn außerdem ein Haftbefehl vor. Jetzt soll er in einer Klinik untergebracht werden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

