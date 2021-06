Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Fahrzeug überschlägt sich; Fahrer schwer verletzt

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 16.06.2021 befuhr um 15:30 Uhr der Fahrer eine weißen Nissan Infiniti die K15 in Richtung Freckenfeld. Im Bereich der Einmündung nach Freckenfeld kam der Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer konnte sich zunächst selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Für die Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei Wörth nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

