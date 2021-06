Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Ohne Versicherung mit dem E-Scooter unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 16.06.2021 stellten die Polizeibeamten um 08:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein junges Mädchen auf einem E-Scooter in der Dorschbergstraße fest. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass die 12-Jährige zum einen nicht berechtigt war, das Fahrzeug zu führen und zum anderen auch kein Versicherungsschutz bestand. Die weitere Schulweg fand dann zu Fuß statt und die verständigten Eltern durften sich um das Vehikel kümmern.

