Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.06.2021, 05:30 Uhr - 13:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Ritterstraße ggü. Zufahrt zum Nardini-Klinikum SV: Ein bislang unbekannter Täter riss mit brachialer Gewalt das vordere amtliche Kennzeichen (ZW-Kennung) mitsamt Halterung an einem schwarzen Toyota Auris ab, der halb auf dem Gehweg und halb am Fahrbahnrand geparkt war. Es entstand Sachschaden von ca. 150 EUR, da das Herausreißen einer Befestigungsschraube auch einen Schaden am Frontstoßfänger verursachte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell