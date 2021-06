Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein leerstehendes Geschäftsgebäude in der Zweibrücker Straße

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen vergangenem Mittwoch, 17:00 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr in ein zur Zeit wegen Renovierung leerstehendes Geschäftsgebäude in der Zweibrücker Straße ein. Eine Glasscheibe an der Eingangstür wurde eingeschlagen. Aus dem Innern wurden vom Außenbereich sichtbar gelagerte Teile von Modellfliegern und ein Modellauto entwendet. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

