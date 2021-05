Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unterschlagung einer Geldbörse in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 15. April 2021, kam es in Brake, beim Zimmermann Sonderpostenmarkt, in der Weserstraße zu einer Unterschlagung einer Geldbörse.

Eine unbekannte Täterin nahm eine auf dem Parkplatz liegende Geldbörse an sich, welche unmittelbar zuvor verloren gegangen war.

Dieser Vorfall wurde von einer Zeugin bemerkt, welche die Finderin daraufhin vergeblich ansprach.

Die Zeugin, sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/9350, zu melden.

