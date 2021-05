Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 19. Mai 2021, kam es in der Delmestraße in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall.

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Mercedes gegen 14:10 Uhr die Delmestraße in Richtung Holzkamper Damm. Aufgrund eines kurzzeitigen Unwohlseins verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Der Pkw endete in einem linksseitig neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Die Frau aus Delmenhorst blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort.

Der Pkw war anschließend nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt

