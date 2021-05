Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kinderwagen und Herrenjacken in Hude aufgefunden +++ Eigentümer/in gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 8. Mai 2021, wurden gegen 1:30 Uhr ein Kinderwagen, hochwertiges Werkzeug, sowie drei Herrenjacken am Bahnhof in Hude aufgefunden.

Das Werkzeug konnte bereits zwei kurz zuvor begangenen Einbruchdiebstählen aus Kraftfahrzeugen zugeordnet werden.

Der Eigentümer beziehungsweise die Eigentümerin des Kinderwagens und der Herrenjacken konnten bislang noch nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei bittet die Eigentümer*innen oder Personen, die Hinweise auf diese geben können, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Der Kinderwagen ist von der Marke Daliya. Er verfügt über ein hellgraues Aluminiumgestell mit einem schwarzen Griff und schwarzen Reifen. Die hinteren beiden Reifen sind dabei größer als die beiden vorderen. Der Stoff der Liegewanne ist ebenfalls hellgrau.

Die Jacken können wie folgt beschrieben werden:

-Herrenjacke McNeal, grau/schwarz meliert

-Herrenjacke Cedar Wood State, blau

-Herrenjacke Nordberg, grau

Fotos der Gegenstände befinden sich im Anhang.

