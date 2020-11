Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto knapp verhindert - Unfallbeteiligte geraten in Streit

HerfordHerford (ots)

(jd) Ein 37-jähriger Mann aus Herford fuhr am Mittwoch (11.11.), gegen 15.40 Uhr, mit seinem Pedelec auf dem Radweg am Rüterweg in Richtung Herford. An dem Rad hat der Herforder einen Kinderanhänger befestigt, in dem gestern seine 4-jährige Tochter saß. Gleichzeitig fuhr ein 53-jähriger Mann aus Herford mit seinem Renault Escape in der Straße Beckmannsheide. Der Autofahrer bog am Ende der Straße in den Rüterweg ab und der Pedelec-Fahrer bremste daraufhin auf Höhe der Einmündung stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei blockierte das Vorderrad, der 37-Jährige rutschte weg und fiel samt Fahrrad auf die linke Seite. Der Kinderanhänger ist mit einer speziellen Vorrichtung am Pedelec montiert, sodass dieser nicht umkippte. Der Radfahrer und seine Tochter blieben unverletzt, am Rad entstand ein geringer Sachschaden. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, fuhr der 53-Jährige weiter in Richtung Herford, der Radfahrer kurze Zeit später ebenfalls. Rund einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt trafen sich die beiden Verkehrsteilnehmer zufällig wieder und es kam erneut zu Streitigkeiten zwischen den beiden, woraufhin der Radfahrer mit der Faust gegen den Außenspiegel des Renaults schlug. Am Rad entstand ein geringer Sachschaden, das Auto blieb unbeschädigt.

