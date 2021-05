Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradmarathon der Friedensinitiative

Ramstein-Miesenbach (ots)

Durch die Kampagne Stopp Airbase Ramstein wurde im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr bis Samstag, 15:00 Uhr eine Versammlung in Form eines Fahrradmarathons und mehrerer Kundgebungen durchgeführt. Am Freitag nahmen dabei 52 Personen und am Samstag 29 Personen teil. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Teilweise kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.|pilan

