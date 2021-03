Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in Ladengeschäft

Osnabrück (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Sonntagabend zu einem Brand in einem kombinierten Wohnung-Geschäftshaus in die Atterstraße ausrücken. Eine aufmerksame Passantin hatte gegen 18.30 Uhr Flammen in einem Fachgeschäft für TV & Elektronik bemerkt, sofort einen Notruf abgesetzt und die im Gebäude wohnenden Personen alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und dadurch verhindern, dass das Feuer auf den bewohnten Teil des Hauses übergriff. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Schadenshöhe wurde mit etwa 30.000 Euro beziffert, Personen wurden nicht verletzt.

