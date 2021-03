Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Unfallflucht mit Trunkenheit

Quakenbrück (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Quakenbrücker mit seinem Opel Vectra die St. Annenstraße und bog nach rechts auf die B68 in Richtung Badbergen ab. Dabei überfuhr der Mann ein Verkehrszeichen, welches gegen den Opel Vectra eines 28-jährigen aus Wardenburg geschleudert wurde, der gerade von der Umgehungsstraße auf die St. Annenstraße abbiegen wollte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Opel ein. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung, bei einem Verbrauchermarkt war ein offensichtlich unfallbeschädigter Opel Vectra mit einer alkoholisierten Person am Steuer aufgefallen. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei setzte der Betrunkene seine Fahrt fort, mit einem platten Vorderreifen. Als die Polizei den Mann stoppte, betrug seine Atemalkoholkonzentration 2,4 Promille. Im Krankenhaus Quakenbrück wurden zwei Blutproben entnommen. Ungeklärt ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob der Mann zum Unfallzeitpunkt über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte, die Ermittlungen dazu laufen.

