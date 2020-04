Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Brandlegungen an Containern - Heiligenhaus - 2004149

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus gleich zweimal zu brennenden Containern im Stadtgebiet gerufen.

Der erste Container, ein großer Altkleidercontainer aus Metall, brannte am nächtlichen Sonntagmorgen des 26.04.2020, gegen 00.45 Uhr, an der Bergischen Straße zwischen Wiesen- und Gartenstraße. Nach ersten Löschversuchen der Polizei mit dienstlichen Handlöschgeräten, wurde der Brand von der Heiligenhauser Feuerwehr schließlich endgültig gelöscht und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.500,- Euro.

Am gleichen Tag, jedoch am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr, brannte an der Rheinlandstraße in Höhe der Hausnummer 24 ein Papiercontainer. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieb der große Metallcontainer selber unbeschädigt. Der Inhalt des Altpapiercontainers wurde aber total zerstört. Der entstandene Sachschaden lässt sich aktuell nicht genauer beziffern.

Bei beiden Containerbränden gehen Feuerwehr und Polizei übereinstimmend von Brandlegung als Brandursache aus. Konkrete Hinweise auf einen oder mehrere Täter gibt es bisher nicht. Genauso unklar ist aktuell noch, ob beide Brände in einem tatsächlichen Tatzusammenhang stehen.

In beiden Fällen wurde Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

