POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigungen an sechs Pkw

In der Nacht zum Samstag kam es in Osnabrück zu einer Serie von Sachbeschädigungen im Bereich der Tannenburgstraße. An sechs Pkw unterschiedlicher Marken und Modelle wurden in fünf Fällen zwei, in einem Fall nur ein Reifen mutwillig zerstochen. Die Pkw waren alle im Bereich zwischen der Tannenburgstraße 208 und der Ruppenkampstraße abgeparkt. Um 22:30 Uhr waren die Pkw am Freitagabend zuletzt unbeschädigt gesehen worden. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

