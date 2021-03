Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Postfiliale in Westerhausen

Melle (ots)

In der Nacht zum Samstag kann es an der Osnabrücker Straße 199 zum Einbruch in eine Postfiliale. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch eine Automatiktür und entwendeten im Inneren einen Tresor. Der Wertschrank wurde mutmaßlich mit dem Rollwagen für Pakete aus der Filiale geschoben und zu einem Transportfahrzeug bei den Altkleidercontainern gerollt. Wer Hinweise zu dem Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell