Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Hauswand besprüht

Bann (ots)

Die Polizei sucht Schmierfinken, die in der sogenannten "Hexennacht" Wände der Grundschule verunstaltet haben. Der oder die Täter sprühten in blauer Farbe an verschiedenen Stellen der Mauer unterschiedliche Schriftzüge auf. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

