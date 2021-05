Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gartenzaun beschädigt

Steinbach am Donnersberg (ots)

In der Zeit vom 23.04.2021 bis zum 30.04.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Im Steinling in Steinbach am Donnersberg einen Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Zaun entstand ein Schaden n Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok

