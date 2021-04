Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Landstuhl (ots)

Am heutigen Freitag kommt es gegen 08:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Landstuhl und Hauptstuhl zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Citroenfahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern ist in Richtung Hauptstuhl unterwegs. Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor er auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 57-jährigen Volkswagenfahrer aus dem Saarland. Während der Fahrer des Citroen noch an der Unfallstelle verstarb, wurde der VW-Fahrer schwer verletzt. Er schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Zur Unfallaufnahme wurden ein Gutachter und ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Die Ermittlungen dauen an. |pilan

