Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Wittlich (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 07.04.2021, ca. 16.30 Uhr bis Donnerstag, 08.04.2021, 18.00 Uhr wurde ein in der Sternbergstraße in Wittlich abgestellter Pkw, BMW Mini, am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell