Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallbeteiligter beschädigt Außenspiegel und flüchtet

Graach an der Mosel (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 08.04.2021 ------------------------------------------------------------

Im Zeitraum zwischen dem 07.04.2021, 16:00 Uhr und dem 08.04.2021, 14:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Graach an der Mosel, auf Höhe der Hausnummer 71, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der linke Außenspiegel eines rechtsseitig geparkten, rotfarbigen VW Touran beschädigt, der Verkehrsunfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch ohne auf sich aufmerksam zu machen fort.

Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

