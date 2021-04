Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: LKW wurde angegangen

Heisdorf (ots)

In der Nacht vom 07.04.2021 auf den 08.04.2021 wurde auf dem Rastplatz Schneifel Ost an der A 60 Richtung Belgien ein LKW angegangen. Während der Fahrer des LKW in seiner Kabine schlief, wurden von bisher unbekannten Tätern mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank des LKW`s abgezapft. Der Fahrer des LKW bemerkte den Diebstahl am Morgen des 08.04.2021, als er seine Fahrt fortsetzen wollte.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter Tel.:06551-9429 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell