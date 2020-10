Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach Auseinandersetzung in Wohnung - Mordkommission eingerichtet

Neuss-FurthNeuss-Furth (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei

Am Mittwoch (28.10.), gegen 8:45 Uhr, erhielt die Polizei aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung einen Einsatz zur Neusser Furth. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wingender Straße trafen die Polizeibeamten auf einen 33-Jährigen, der nach erfolgter Erstversorgung aufgrund seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er hatte offenbar eine Schussverletzung erlitten.

Die Polizei hat unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in die auch Polizeidiensthunde eingebunden waren. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Polizisten unter anderem drei Verdächtige, die vorläufig festgenommen wurden. Ein Tatverdacht gegen die drei Männer ließ sich nicht erhärten; sie wurden noch am Mittwoch (28.10.) entlassen. Was sich genau in der Wohnung abgespielt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach ersten Einschätzungen könnten Betäubungsmitteldelikte eine Rolle spielen.

Unter Leitung der Polizei Düsseldorf ist noch am Mittwochvormittag eine Mordkommission eingerichtet worden, die ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Spurenauswertung sowie Vernehmungen dauern am Donnerstag (29.10.) an. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bewertet die Tat nach ersten Einschätzungen als versuchtes Tötungsdelikt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass es zwischen zwei bislang unbekannten Männern und dem späteren Opfer in der Wohnung an der Wingender Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. In diesem Zusammenhang hat der 33-jährige Bewohner eine Schussverletzung erlitten. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar.

Presseanfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell