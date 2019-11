Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe entwenden Parfüm im Wert von über 950 Euro

Hagen (ots)

In der Elberfelder Straße begingen am Mittwoch, 20. November, zwei Männer gegen 14 Uhr einen Ladendiebstahl in einer Parfümerie. Die beiden 34- und 35-Jährigen verstauten mehrere Parfümflaschen in den Jackentaschen und wollten das Geschäft anschließend ohne zu bezahlen verlassen. Der 60-jährige Ladendetektiv der Filiale hielt die beiden Männer auf und verständigte die Polizei. Die Tatbeute hatte einen Wert on Höhe von über 950 Euro. Die Männer kamen mit zur Wache. Der 35-jährige Täter wurde im Anschluss aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Beide Diebe erwartet eine Strafanzeige.

