POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 01.03.2019.

Funkantenne gestohlen.

Goslar. Am Mittwochnachmittag, zwischen 14.30 und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Funkantenne eines auf dem Parkplatz Kaiserbleek abgestellten Ford Focus mit SZ-Kennzeichen und beschädigten dabei zudem den Standfuss. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertachtzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand in der Mauerstraße.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, zwischen 11.15 und 11.57 Uhr, geriet zunächst das Schuppenabteil eines Mehrparteienwohnhauses in der Mauerstraße in Brand und zerstörte eine darüber befindliche Dachterrasse. In der Folge zog das Feuer in die Hausfassade des benachbarten Mehrfamilienhauses und breitete sich in der Folge auf einen Dachstuhl des angrenzenden Mehrparteienwohnhauses aus. Die Brandbekämpfung durch die alarmierten Feuerwehren, gegen 14.30 Uhr, waren die Wehren aus Goslar, Oker, Hahndorf und Langelsheim mit 154 Angehörigen unter Leitung des Stadtbrandmeisters Christian Hellmeier im Einsatz, gestaltete sich nicht zuletzt auf Grund der baulichen Situation schwierig, so dass das Feuer selbst erst gegen 17.00 Uhr abgelöscht war. Mauer- und Bäckerstraße waren für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand verletzt. Angaben über die Brandausbruchsursache und Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Erneut war ein Lkw viel zu schnell.

Bad Harzburg. Nachdem es bereits am Vortag einen entsprechenden Vorfall gegeben hatte, gab es auch am Mittwoch, 28. Februar, gegen 09.40 Uhr, einen weiteren gravierenden Verstoß. Einer Streifenwagenbesatzung der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar im Bereich der Marienteichbaude der B 4 fiel zu diesem Zeitpunkt erneut ein Sattelzug auf, der mit sehr hoher Geschwindigkeit vom Torfhaus kommend in Richtung Bad Harzburg fuhr. Das Fahrzeug konnte aufgrund der hohen Geschwindigkeit mit großer Mühe am Ortseingang in Bad Harzburg angehalten und überprüft werden. In dem oben genannten Bereich besteht bekanntlich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 km/h für Lkw über 7,5 Tonnen. Nach Auswertung der digitalen Daten des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der betroffene polnische Fahrzeugführer im Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkung mit seinem Sattelzug mehrfach 80 km/h gefahren war. Im Gefällebereich hatte er zudem noch einen vorschriftsmäßig fahrenden Gefahrguttransporter (Ladung Butangas) mit dieser hohen Geschwindigkeit überholt; im Bereich Torfhaus war er sogar mit fast 100 km/h im 60 km/h Bereich unterwegs. Auffällig war hier, dass auch er an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage die Geschwindigkeit exakt auf 20 km/h herabbremste, danach allerdings erneut auf 80 km/h erhöhte. Zur Wahrung eines Bußgeldes wurde eine Sicherheitsleitung in Höhe von 2.020 erhoben und konnte vor Ort bezahlt werden. Weiter erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 3.700 Euro aufgrund erheblicher Verstöße gegen die Lenk-und Ruhezeiten. Teilweise wurde die tägliche Lenkzeit um 8 Stunden überschritten. Der Fahrer, der auch eigener Unternehmer ist, erklärte den kontrollierenden Beamten, dass er die Geschwindigkeitsbeschränkung zwar wahrgenommen hatte, aber aus Zeitmangel eben schneller fahren musste.

Auf Grund der beiden innerhalb kürzester Zeit festgestellten doch erheblichen Verstöße werden die entsprechenden Kontrollen der Polizeiinspektion Goslar zur Unfallverhütung gerade auch auf diesem Streckenabschnitt weiter intensiviert.

