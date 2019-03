Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 01.03.2019

Goslar (ots)

Fahrraddiebstahl

In der Zeit vom 27.02.2019, 20.00 Uhr, bis 27.02.2019, 21.30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter ein blaues Mountainbike Mc Kenzie in Herrhausen auf einem Hinterhof in der Hauptstraße von einem 26-jährigen Mann aus Münchehof. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

