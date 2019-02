Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27, in Höhe Oderhaus mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, den 28.02.2019, befuhr ein VW Transporter aus Bad Lauterberg, inkl eines PKW Anhängers gegen 13.55 Uhr die Bundesstraße 27 aus Richtung Braunlage kommend, in Fahrtrichtung Bad Lauterberg. Kurz hinter der Einmündung in die Landesstraße 519/St. Andreasberg, kommt der 34jährige Fahrer alleinbeteiligt, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier rutschte er ca. 25 Meter die Leitplanke entlang. Dabei verliert er endgültig die Kontrolle über den Transporter. Er schleudert nach links auf die Gegenfahrbahn und rutscht dann gegen die dortige, neben der Fahrbahn befindliche, Felswand. Hierbei wird der Fahrer schwer verletzt und muss mittels RTW dem Krankenhaus Herzberg zugeführt werden. Am Transporter, sowie am Anhänger, welcher sich während des Aufpralles vom Fahrzeug gelöst hatte und anschließend mit der Anhängerkupplung unter der rechtsseitigen Leitplanke verkeilte, entsteht vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. Die Bundesstraße 27 wird während der Bergungs und Aufräumarbeiten für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

