Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrugsmasche mit Gutschein- beziehungsweise "Steamkarten" - Polizei warnt

MeerbuschMeerbusch (ots)

Meldungen, wonach Betrüger mit falschen Gewinnversprechen am Telefon kreisweit versuchen, ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen, häufen sich.

In Meerbusch behauptete am Dienstagnachmittag (27.10.) ein männlicher Anrufer, gegenüber einer 73-Jährigen, sie habe knapp 38.000 Euro gewonnen. Um die Übergabe durch einen Notar arrangieren zu können, solle sie anfallende Gebühren über den Kauf von Playstation- und Google Play-Cards (Geldwerte Gutscheinkarten für Online-Dienste), im Wert von 900 Euro begleichen. Als die ältere Dame am nächsten Tag (28.10.) in einem Drogeriemarkt die Gutscheinkarten erwerben wollte, wurde eine Angestellte hellhörig.

Als die Seniorin dann noch das Wort "Gewinn" fallen ließ, schwante der Mitarbeiterin nichts Gutes und sie informierte die Polizei. Dabei stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Anrufer offensichtlich um einen Trickbetrüger handelte. Die entschlossene Haltung der Drogerieangestellten bewahrte die Kundin vor einem finanziellen Verlust.

Um zu vermeiden, dass jemand auf diese betrügerische Masche hereinfällt, gibt die Polizei folgende Hinweise: Das angebliche Gewinnversprechen ist eine Lüge, das Geld für die Gutschein- beziehungsweise "Steamkarten" ist unwiederbringlich verloren. Gleiches gilt, wenn Sie für die Kosten einen Betrag auf ein Konto überweisen sollen, auch dieses Geld ist anschließend weg. Einen Gewinn sehen Sie nicht. Die Kosten könnten zum Beispiel problemlos von der angeblichen Gewinnsumme einbehalten werden. Daher zahlen Sie niemals irgendetwas im Voraus für einen angeblichen Gewinn. Legen Sie auf, wenn Sie derartige Anrufe erhalten und informieren Sie die Polizei.

Die Bitte der Polizei geht auch an die Verkäufer von Zahlungsgutscheinen: Stellen Sie ungewöhnlich hohe Käufe fest, dann sprechen Sie mit den oft lebensälteren Kunden über diese Betrugsmasche.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell