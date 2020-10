Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autobahnraststätte Nievenheim - Unbekannte versuchen Geldautomaten zu stehlen - Polizei fahndet nach silberfarbenem Wagen (vermutlich Mazda)

DormagenDormagen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (28.10.), gegen 05:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall an der Raststätte Nievenheim-Ost an der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Krefeld. Zeugen berichteten von mindestens drei Personen, die mit einem Fahrzeug soeben versucht hätten, einen Geldautomaten aus dem Vorraum der Tankstelle zu reißen. Die unbekannten Täter hatten bereits ein Seil um den Korpus des Behälters geknotet und dieses an der Anhängerkupplung ihres Autos befestigt. Als sie bemerkten, dass sie bei ihrem Tun erwischt wurden, gaben sie Fersengeld und fuhren in ihrem silberfarbenen Wagen mit Kölner Städtekennung (K) vom Gelände. Danach flüchtete das Fahrzeug, vermutlich ein Kleinwagen des Herstellers Mazda, über einen Wirtschaftsweg in grobe Richtung Ortslage Delrath. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zu einem Erfolg.

Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass vermutlich drei oder vier Personen, die nicht näher beschrieben werden konnten, beteiligt waren. Weitere Zeugen die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, das Kriminalkommissariat Dormagen unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu informieren.

