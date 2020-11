Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Papiercontainerbrand - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2011083

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Montagabend (16. November 2020) setzten bisher unbekannte Täter mehrere Altpapiercontainer in einem Wendehammer der Straße Ehemannshof in Heiligenhaus in Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner der Straße Ehemannshof den Brand von drei Altpapiercontainern im dortigen Wendehammer. Er informierte die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die den Brand zügig löschen und verhindern konnten, dass die Flammen ein nahestehendes Gebäude beschädigten. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem erneuten Brandgeschehen übernommen. Zeugen hatten am Brandort zwei Tatverdächtige beobachtet, welche das Feuer fotografierten und sich anschließend entfernten. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person

- circa 170 cm groß - sehr schlank - dunkel bekleidet - floh fußläufig in Richtung Panoramaradweg

2. Person

- circa 180 cm groß - kurze dunkle Haare - dunkel bekleidet - fertigte Fotos vom Brandort und floh in unbekannte Richtung

Zeugen die weitere Angaben zum Brandgeschehen oder zu den Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell