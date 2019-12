Polizeipräsidium Mannheim

Eine 30-jährige BMW Fahrerin missachtete am frühen Sonntagmorgen das Rotlicht der Ampelanlage in der Friedrich-Ebert-Straße / Käfertaler Straße und stieß in der Folge mit einem 20-jährigen Passat Fahrer zusammen. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste im Anschluss in einem Krankenhaus versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 18.000EUR. Eine Spezialfirma reinigte aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen die Fahrbahn, welche während der Unfallaufnahme gesperrt war. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt.

