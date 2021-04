Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geländewagen beschädigt

Bitburg (ots)

Am Mittwoch dem 07.04.2021 zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde vermutlich auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in Bitburg ein grüner Geländewagen beschädigt. Beim Verursacher könnte es sich um einen Pritschenwagen handeln, welcher beim Rangieren den Geländewagen im Bereich des vorderen rechten Kotflügels touchierte. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561-96850

