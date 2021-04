Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Winterscheid (ots)

In der Zeit vom 14.03. auf den 15.03.2021 ereignete sich in der Hauptstraße in Winterscheid eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Ford Focus beschädigt. Der bisher unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

