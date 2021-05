Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gartenhaus im Visier von Einbrechern

Kindsbach (ots)

Ein Fenster wurden eingeschlagen, wodurch unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Gartenhäuschen in der Nähe des "Silbersees" eindringen konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen drückten die Täter zunächst einen Zaun nieder und gelangten so auf das Grundstück. Außer Lebensmittel wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und appelliert in diesem Zusammenhang an alle Gartenhausbesitzer, keine Wertgegenstände in den Gartenhäuschen liegen zu lassen. Wer im Bereich der dortigen Wochenendgrundstücke verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

