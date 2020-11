Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Schiffkollision im Wismarer Hafen bedingt durch starken Nebel

WaldeckWaldeck (ots)

Am 08.11.2020 gegen 09:45 Uhr wurde der WSPI Wismar über die Verkehrszentrale Travemünde "Wismar Traffic" ein Schiffsunfall gemeldet. Im Fahrwasser Wismar, bei stark verminderter Sicht durch Nebel, kollidierten zwei Schiffe. Ein aus dem Hafen laufendes, unter der Flagge von Antigua fahrendes Schiff, konnte einem einlaufenden, unter norwegischer Flagge fahrenden Schiff, in Höhe der Tonne 46 des Fahrwasser Wismar nicht mehr ausweichen. Die Schiffe stießen an ihren Backbordseiten zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schadensumfang und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Besatzungen des Küstenstreifenbootes "Hoben" und des Streifenbootes "Walfisch" der Wasserschutzpolizei Wismar begaben sich jeweils an Bord der beteiligten Schiffe, um die Ermittlungen zur Ursache aufzunehmen. Bisher konnten nur äußerlich Farbabriebe und kleinere Dellen an beiden Schiffen festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft hat bei einem Schiffsführer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 EUR zur Sicherung des Strafverfahrens angeordnet. Das auslaufende Schiff wurde durch die BG-Verkehr mit einem Weiterfahrverbot belegt, bis die Klasse des Schiffes wieder bestätigt ist, es liegt auf der Innenreede von Wismar vor Anker. Die Ermittlungen zur genauen Ursache werden durch die BG-Verkehr, die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung, die Verkehrszentrale Travemünde des WSA Lübeck und die Wasserschutzpolizei-Leitstelle Cuxhaven unterstützt und dauern an.

