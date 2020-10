Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Brückenanfahrung der Klappbrücke in Greifswald Wiek

Greifswald (ots)

Am 25.10.2020 um 15:05 Uhr wollte die 8 Meter lange privat genutzte Segelyacht "Potemkin", Heimathafen Greifswald, mit zwei Personen an Bord die Klappbrücke in Greifswald-Wieck auslaufend passieren. Dabei geriet die Segelyacht aus bisher unbekannter Ursache mit einer Befestigung (Wante) des Großmastes an das rechte Klappbrückenteil der geöffneten Brücke, wodurch sich die Segelyacht an der Brücke verkeilte und der Großmast mittig durchbrach. Mit Hilfe der Brückenwärter und des Hafenmeisters kam die Segelyacht gegen 15:30 Uhr wieder von der Brücke frei und konnte eigenständig an einer in der Nähe befindlichen Pier festmachen. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast vor Ort durchgeführt. Am Segelboot entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro, Personen wurden bei der Kollision nicht verletzt. Der Brückenzug konnte nach dem Vorfall ohne weitere Beeinträchtigungen beendet werden und die Brücke danach wieder schließen. Die anschließenden Brückenzüge wurden für den Schiffsverkehr weiterhin durchgeführt. Die PKW-Passage der Brücke war bis zum 26.10.2020 um 09:00 Uhr vorerst eingestellt. Bei einer Besichtigung der Brücke durch eine Fachfirma am Morgen des 26.10.2020 wurden keine Beschädigungen festgestellt. Für die Schifffahrt sowie den PKW-Verkehr bestehen keinerlei Einschränkungen mehr.

