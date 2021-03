Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210330-1: Zeugen gesucht nach gefährlichem Fahrmanöver - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariates sind auf der Suche nach zwei Autofahrern, die das gefährliche Manöver eines zwischen ihnen fahrenden Mannes gesehen haben müssen.

Drei Autos fuhren am Montagmittag (29. März) gegen 13:45 Uhr hintereinander auf der Bonnstraße aus Richtung Otto-Wels-Straße (Kreisstraße 7) kommend am Auto einer in Gegenrichtung fahrenden 26-Jährigen vorbei. Der mittlere Wagen der Kolonne wich ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn aus und zwang die 26-Jährige zum Ausweichen auf den rechts gelegenen Gehweg. Auf dem Gehweg hat sich zu diesem Zeitpunkt kein Fußgänger befunden, so dass keine weitere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer stattfand. Im Auto der 26-Jährigen saßen ihre elf- und knapp drei Jahre alten Kinder. Der Autofahrer lenkte den Wagen im Anschluss wieder auf seine Richtungsfahrbahn und setzte seine Fahrt in Kolonne mit den anderen Autofahrern fort. Die 26-Jährige war nicht mehr in der Lage, ihre Fahrt fortzusetzen und erstattete später Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den Autofahrer.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich mit weiteren Zeugenaussagen eine Erhärtung des Sachverhaltes. Die beiden Autofahrer, die sich zur Tatzeit vor und hinter dem grauen KIA des Mannes befanden, werden gebeten, sich umgehend telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. Auch weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell