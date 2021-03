Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210329-3: Fahrradsaison eröffnet! Die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern schnellt nach oben - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Sechs Fahrradfahrer wurden am vergangenen Wochenende bei Verkehrsunfällen zum Teil schwer verletzt. Mit der beginnenden Fahrradsaison weist die Polizei auf die besonderen Gefahren des Fahrradfahrens hin.

Freitagmorgen (26. März) stürzte ein 50-Jähriger in Kerpen-Blatzheim auf der Straße "Clemenshöfe" im Zuge einer Bergabfahrt ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich an der Hand. Er begab sich vom Unfallort zunächst zu seiner Arbeitsstelle und alarmierte von dort aus die Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten.

Ein alkoholisierter Mann (58) verlor Samstagabend (27. März) um 21:10 Uhr in Pulheim auf der Masurenstraße, Ecke Marienburger Straße die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Am Sonntag (28. März) stürzte in Pulheim-Dansweiler um 13:45 Uhr auf der Straße "Am Forsthaus" ein 30-jähriger Radfahrer und verletzte sich so schwer, dass er stationär behandelt werden musste.

Um 14:00 Uhr trafen zwei Fahrradfahrer in Frechen-Königsdorf am Heideweg Ecke Angerweg aufeinander. Dort missachtete nach ersten Darstellungen einer der Radfahrer die Vorfahrt des anderen (74). Der 74-Jährige blieb stehen, kippte um und verletzte sich leicht, während der Unfallverursacher flüchtete. Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen.

In Kerpen kollidierte um 14:10 Uhr ein 63-Jähriger am Sonntagnachmittag (28. März) mit einem Hund, woraufhin er sich mit seinem Fahrrad überschlug, zu Boden fiel und dabei leichte Verletzungen davontrug.

In Erftstadt-Dirmerzheim stürzte um 19:40 Uhr ein 60-jähriger Radfahrer auf der Landstraße bei seinem Versuch, einen Bordstein heraufzufahren, um auf dem gegenüberliegenden Radweg seinen Weg fortzusetzen. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Mit der beginnenden Fahrradsaison weist die Polizei auf die besonderen Gefahren des Fahrradfahrens hin. Fahrradfahrer haben keine Knautschzone. Die Polizei rät deshalb Fahrradfahrern: 1. ihr Fahrrad auf Verkehrssicherheit zu überprüfen (zwei Bremsen, Rückstrahler, Licht und Klingel), 2. sich nach längerer Fahrradabstinenz in geeigneten verkehrsarmen Bereichen "warm" zu fahren, 3. beim Radfahren freiwillig einen Fahrradhelm zu tragen, 4. keine Gehwege aber die richtige Straßenseite oder Radwege in vorgeschriebener Fahrtrichtung zu benutzen 5. bis zum 10. Lebensjahr Gehwege zu benutzen. 6. durch entsprechende auffällige Kleidung und gegebenenfalls eingeschaltetes Licht dafür zu sorgen, dass sie von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden, 7. sich im Straßenverkehr defensiv zu verhalten und das Fahrrad nötigenfalls an gefährlichen Stellen zu schieben. (bm)

